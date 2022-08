Belen Rodriguez, provocazione social per Antonino Spinalbese? La segnalazione

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno chiuso definitivamente la loro storia d’amore, nonostante la showgirl abbia dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì. I due, infatti, attualmente si frequentano solo ed esclusivamente per impegni legati alla loro piccola. In queste ore, però, ha fatto discutere un gesto della showgirl argentina presumibilmente per il suo ex compagno.

Frecciatina social per Antonino?

Pare che Belen, che tutto vede e ascolta sui social in silenzio, abbia deciso di provocare il suo ex fidanzato mandando una frecciata a Giulia Tordini, sua nuova fidanzata. La showgirl argentina ha infatti pubblicato tra le sue stories un succulento piatto a base di bruschetta con salsa e pomodori.

Nello sfondo si vede la sua mano tenere il piatto, ma questa non è di certo una novità per i follower di Belu, abituati a questo tipo di contenuti.

Tuttavia, pare che lo scatto così mostrato somigli particolarmente a quello pubblicato dalla nuova fidanzata di Antonino qualche ora prima. Secondo alcuni fan, la scelta della Rodriguez non è affatto casuale, anzi, sarebbe un modo per provocare il suo ex fidanzato.

Antonino Spinalbese al GFVip?

Si mormora inoltre che l’hair stylist sia in lista per partecipare alla nuova edizione del GFVip condotto da Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore spera di poter affrontare le dinamiche tra Spinalbese e Belu ma sappiamo benissimo che alla showgirl argentina non piace parlare dei suoi sentimenti in pubblica piazza.