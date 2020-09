Belen Rodriguez, si mostra insieme ad Antonino e lancia l’ennesima frecciatina a Stefano: “A nulla serve volere…”

Sembra proprio che Belen Rodriguez abbia voltato pagina, decisa a voler chiudere definitivamente il capitolo ‘Stefano De Martino‘. Inoltre, non è sfuggito il gesto della show girl nei confronti di Antonino Spinalbese, con cui attualmente si sta frequentando.

LE IG STORIES DELLA RODRIGUEZ – Dopo l’inaspettato annuncio della fine della storia tra Belen e Stefano, il gossip non ha fatto altro che scoprire le cause che hanno spinto la coppia a mandare a monte tutti i loro progetti. Fino a un mese prima della notizia, infatti, la conduttrice aveva rivelato che lei e De Martino avevano in cantiere un secondo figlio.

In questa calda e particolare estate, la Rodriguez ha tentato in tutti i modi di non pensare al conduttore di Made in Sud. Durante le sue vacanze a Ibiza, Belen ha avuto una breve frequentazione con Gianmaria Antinolfi. Ora la show girl si starebbe frequentando con l’hair-Stylist Antonino, a rivelarlo è lei stessa.

L’argentina ha infatti anticipato i paparazzi, decidendo di uscire allo scoperto. Belen ha quindi condiviso una IG Stories, un breve filmato in cui si mostra a cena con gli amici. Ad un certo punto l’inquadratura cambia, spostandosi sul 25enne. Il gesto della donna ha portato molti a pensare che tra lei e Spinalbese le cose si stiano facendo serie.

“A nulla serve volere…” – Oltre a mostrarsi in compagnia di Antonino, Belen Rodriguez ha pubblicato un’enigmatica frase che tutti hanno interpretato come una frecciatina rivolta all’ex marito. “A nulla serve volere, se non hai il coraggio di agire”, così si legge fra le IG Stories della conduttrice.