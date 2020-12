Belen Rodriguez, spiacevole episodio con i paparazzi: la showgirl chiama i carabinieri

Non trova pace Belen Rodriguez, costretta molto spesso a difendersi dai paparazzi. Non è la prima volta che la showgirl argentina viene assalita dai paparazzi e reagisce male, soprattutto in questo periodo dopo aver comunicato la sua storia con Antonino Spinalbese. Cosa è successo questa volta? Andiamo per gradi.

BELEN RODRIGUEZ RICORRE ALLE MANIERE FORTI – Belen Rodriguez si trovava al centro di Roma, in un bar, con il suo fidanzato Spinalbese. I due stavano conversando quando ad un certo punto Belen ha notato la presenza di alcune figure che la stavano riprendendo; erano dei fotografi pronti a metterla in copertina.

La showgirl argentina, violata per l’ennesima volta, ha deciso di ricorrere alle maniere forti e chiamare tre agenti di passaggio per reclamare i suoi diritti. Il tutto si è concluso con un verbale stilato dai carabinieri. Tuttavia, non è finita qui perché il settimanale Oggi ha messo ai lettori una pulce nell’orecchio.

REAZIONE ECCESSIVA O TENTATIVO DI NASCONDERE QUALCOSA? – In molti hanno reputato la reazione di Belen Rodriguez troppo eccessiva, specialmente perché è una donna famosa e di successo ed è inevitabile finire in prima pagina. Il settimanale Oggi, infatti, ha lanciato una interessante indiscrezione su Belen e Spinalbese.

L’atmosfera ai tavolini del bar, secondo il settimanale, è sembrata un po’ tesa poiché più che una chiacchierata è sembrata una discussione. La showgirl ha cercato di nascondere un’ipotetica crisi con la sua reazione? Stando ai loro profili social, però, i due sembrerebbero essere molto innamorati, anzi, Spinalbese va anche molto d’accordo con il piccolo Santiago.