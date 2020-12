Uomini e Donne, un ex cavaliere svela dei retroscena su Sofia Calesso

Sofia Calesso è stata una delle protagoniste, assieme al fidanzato Alessandro Medici, della settima edizione di Temptation Island. La ragazza la ricordiamo particolarmente per l’iconica frase pronunciata da Antonella Elia durante uno sfogo della Calesso: “Chi è Sofia?” chiese la Elia, e in quell’occasione la ragazza rispose: “Io”.

SOFIA CALESSO A TEMPTATION ISLAND – Il percorso di Sofia e del suo fidanzato è stato molto complesso, anche se, alla fine del programma i due uscirono insieme. Tuttavia, tra alti e bassi, il fidanzato della Calesso annunciò di volere una pausa dalla sua relazione. Dopo un periodo di lontananza, però, le cose sembravano finalmente essere tornato al loro posto.

EX CAVIELERE DI UOMINI E DONNE FA DELLE DICHIARAZIONI SU SOFIA CALESSO – Un ex cavaliere del trono over, Stefano Torrese, ha fatto delle importanti rivelazioni su Sofia Calesso. L’ex cavaliere è stato intervistato da GossipeTv e ha svelato di conoscere l’ex protagonista di Temptation Island.

Torrese, poi, ha svelato che quest’ultima lo avrebbe cercato svariate volte e si è sempre ritenuta single. Insomma, delle dichiarazioni molto forti sul conto di Sofia. “Il suo percorso a Temptation è tutta una recita, ma a me non importa. Quello che mi ha dato fastidio è che insisteva per vedermi, prendendomi in giro senza ritegno. Mi scriveva di tutto e di più, ci siamo anche visti un paio di volte” ha raccontato l’ex cavaliere.

Secondo l’uomo, quindi, Sofia Calesso avrebbe mentito e confidato a GossipeTv che non era assolutamente a conoscenza del fatto che la donna fosse fidanzata con Alessandro, fino a quando non l’ha vista all’interno del reality.