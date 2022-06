Benedetta Rossi, la trasformazione nel corso degli anni

Benedetta Rossi è la food blogger più famosa in Italia. Con oltre 4 milioni di follower su Instagram, la donna ha conquistato il pubblico grazie alle sue ricette facili e pratiche. L’avete mai vista da piccola?

La fama grazie alla cucina

Benedetta deve la sua fama grazie alla tv, i social e alla sua grande passione per la cucina. Ogni giorno la donna propone ricette facili, veloci, pratiche e con ingredienti semplici da reperire. In un mondo ricco di food blogger sofisticati, Benedetta riporta i suoi follower alla realtà fatta anche di ingredienti che si trovano in tutte le case.

Fatto in casa da Benedetta ormai è uno slogan, il suo marchio di fabbrica, ma nonostante la fama la donna ama mantenere al sicuro la sua vita privata. Tuttavia, grazie ai social ogni tanto è possibile fare un salto nel passato di queste celebrità e scovare qualche foto di infanzia.

Questo è proprio il caso di Benedetta Rossi, la quale su Instagram ha pubblicato alcuni scatti da bambina con sua madre in occasione della festa della mamma. Occhi furbi, capelli a caschetto a fianco a sua madre, molto simile a lei.

“Queste foto sono state scattate tanti anni fa in occasione della recita per la festa della mamma. Ricordo bene che quando è stato il momento di parlare sul palco mi batteva il cuore così forte che sono partita come un treno…ma poi a metà mi sono dimenticata le parole e ho fatto scena muta… Quando sono scesa sono corsa da mamma che pensavo ci fosse rimasta male invece mi ha abbracciato forte e mi ha detto “sono orgogliosa di te!”” scrive la food blogger su Instagram. Per vedere la foto, cliccate qui.