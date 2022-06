Chiara Nasti, l’influencer torna a parlare delle critiche ricevute: “Da me non parte mai niente”

Chiara Nasti è tornata a parlare delle critiche ricevute in queste settimane a causa del discusso gender reveal party e del botta e risposta con Zaniolo, suo ex fidanzato. Vediamo cosa ha detto l’influencer.

Gender reveal party discusso

L’influencer ha ricevuto parecchie critiche per la festa organizzata all’Olimpico per scoprire il sesso del nascituro. La coppia è stata accusata di aver organizzato un party troppo lussuoso, di pessimo gusto e addirittura trash. Per questo motivo, la Nasti ha cercato di placare le polemiche gettando però ulteriore benzina sul fuoco.

Il coro dei tifosi romanisti

Come se non bastasse, alcuni tifosi romanisti hanno intonato un coro contro lei e il suo compagno Mattia Zaccagni (giocatore della Lazio) in occasione della vittoria della Conference League: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”. Il giocatore della Roma, ex fidanzato dell’influencer, non ha disdegnato questi cori, anzi, ha festeggiato con i tifosi. Questo episodio ha mandato su tutte le furie Chiara, la quale ha replicato offendendo le dimensioni di Zaniolo chiamandolo gamberetto.

Chiara Nasti torna a parlare delle critiche

L’influencer in queste ore è tornata a parlare delle critiche ricevute a seguito di una domanda fatta da un utente su Instagram. “Le mie risposte sono istintive e pare facciano sempre più scalpore delle cattiverie che mi vengono fatte e dette… Quando appunto sono ‘risposte’ perché da me non parte mai niente.

Vivo la mia vita e pare che alcune persone siano ossessionate, ma va bene così. La mia priorità più grande è la mia famiglia… Il resto è nulla” ha commentato la Nasti.