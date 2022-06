Berardi alla Juventus se salta Di Maria

La Juventus potrebbe puntare su Domenico Berardi nel caso in cui la trattativa con Angel Di Maria dovesse arenare

Si complica la trattativa per Angel Di Maria alla Juventus. Il fideo temporeggia e la Juventus potrebbe far arenare le contrattazioni se non dovesse ricevere risposte entro la prossima settimana. Il giocatore vuole 7.5 milioni di euro più bonus per un anno.

I bianconeri avrebbero offerto 7.5 milioni – bonus compresi – come ultimo tentativo e ora spetterà al giocatore rispondere. Il giocatore argentino, nel caso non dovesse andare alla Juventus, potrebbe accasarsi al Barcellona. I bianconeri sembrano però pronti a premunirsi, andando su altri giocatori.

Il neroverde come alternativa

Se la Juventus dovesse abbandonare la pista Di Maria, ci sarebbe già pronto un tentativo per Domenico Berardi. Sul calciatore calabrese ci sono anche gli occhi di Milan, Napoli e Roma ma i buoni rapporti con gli emiliani potrebbero agevolare la situazione.

Il Sassuolo vuole circa 30-35 milioni per far partire il proprio esterno, ma la Juventus potrebbe offrire i cartellini di alcuni dei propri giovani. A Gennaio si parlava di un Sassuolo potenzialmente interessato a Aké e Soulé, ma la Juventus sembra restia per quest’ultimo. Nel caso in cui il talento calabrese non dovesse arrivare, la Juventus avrebbe già potenzialmente in mano Filip Kostic.

Il serbo è valutato 15 milioni e la Juventus avrebbe una corsia preferenziale per la presenza di Dusan Vlahovic in rosa. L’attaccante sarebbe colui che starebbe spingendo per l’arrivo del connazionale e appare probabile che alla fine la trattativa possa andare a buon fine.