Agente Cragno: “Parlato con il Napoli, ma…”

L’agente di Alessio Cragno ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giocatore è da tempo accostato ai partenopei

L’agente del portiere del Cagliari, sceso in Serie B, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, infatti, l’agente del portiere ha parlato della situazione del suo assistito.

Il calciatore è da tempo sotto i riflettori delle squadre di Serie A, con il Napoli che lo vorrebbe per sostituire i partenti Ospina e Meret. Il portiere sembra in partenza dalla Sardegna, ma la situazione va monitorata con attenzione.

Le parole dell’agente

Esordisce così l’agente di Cragno: “In questo momento il mercato è in stand-by, ci sono tante chiacchiere, vediamo un po’ cosa succede. E’ ovvio che col Cagliari in B è bisogna trovare una soluzione dopo averla studiata attentamente”.

Poi continua: “Sondaggio del Napoli? Le chiacchierate si fanno con tutti i club e tutti i direttori, ma in questo momento siamo fermi, ci si parla con tutti e si verifica un po’ la situazione. Napoli è una grande piazza, alla quale un grande portiere ambisce sempre. Bisogna capire quali dinamiche si svilupperanno per poi decidere il dà farsi.”

Spazio anche per il mercato del Napoli: “Soler? Giocatore forte, è un centrocampista offensivo. Ha qualità e può spostare gli equilibri. E’ un po’ il fiore all’occhiello del Valencia che ha problemi e ha bisogno di vendere. Costo? La domanda e l’offerta determinano il reale costo del cartellino e se ci sono più club interessati al giocatore. Non so cosa possa esserci dietro al ragazzo, ma sembra che Atletico, Barcellona e Juve sono interessate”.