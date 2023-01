Bereszynski al Napoli, le cifre dell’affare

Il calciatore polacco è ufficialmente del Napoli, almeno fino all’estate. Infatti, la società partenopea ha comunicato: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito dalla UC Sampdoria, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Bartosz Bereszynski”.

Un giocatore che sarà dunque a disposizione di Spalletti da subito, in cambio di un altro che saluta momentaneamente. La Sampdoria ha infatti ufficializzato Zanoli: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S.C. Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Zanoli (nato a Carpi, Modena, il 3 ottobre 2000)”.

Sky Sport ha dato il prezzo del calciatore polacco al Napoli. Ecco cosa hanno detto:

“La trattativa era impostata già da qualche giorno e attendeva solo l’ufficialità per essere archiviata: Bereszynski, ormai ex capitano dei doriani, va in prestito al Napoli fino al termine della stagione con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni. Lo stesso viaggio lo farà Nikita Contini, portiere di proprietà degli azzurri in prestito alla Samp dalla scorsa estate, ma pronto a tornare in Campania per far parte della rosa di Spalletti. Dovrebbe essere il terzo portiere, in attesa di capire quale sarà il futuro di Salvatore Sirigu. A Genova finisce invece in prestito secco Alessandro Zanoli”. Dunque il polacco si giocherà le proprie chances per la prima volta in una big. In passato si era interessata a lui anche la Roma.