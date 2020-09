Berlusconi positivo al Coronavirus e ricoverato al San Raffaele

Pochi giorni fa una particolare notizia ha preoccupato i sostenitori del partito Forza Italia. Silvio Berlusconi è positivo al COVID-19. La difficile situazione tuttavia non rappresenta una battuta d’arresto per l’ex premier, che continua a lavorare sodo come lui stesso afferma.

PAROLE RASSICURANTI – «Non ho più febbre né dolori e sto abbastanza bene, continuo a lavorare alla campagna elettorale». Dichiara durante un collegamento telefonico ad un evento elettorale di Forza Italia in Liguria.

«Grazie a tutti coloro che mi hanno fatto avere gli auguri: in particolare Mattarella, Conte, Di Maio, Zingaretti. Voglio rassicurarvi che sto abbastanza bene e continuo a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso».

L’ex premier ne ha anche approfittato per dichiarare che non ha mai sottovalutato il virus, anzi semmai il contrario. «È una malattia insidiosa, che non ho mai sottovalutato. Tanta vicinanza mi ha commosso ed è il miglior incentivo ad andare avanti avendo ben presente la sofferenza di tante famiglie vittime di questa malattia insidiosa a cui va la mia partecipazione e il mio affetto».

In seguito ringrazia nuovamente i politici sopracitati, prima di accennare nuovamente alle elezioni. «Grazie al presidente Mattarella, al presidente del consiglio Conte, al ministro degli esteri Di Maio, all’ambasciatore degli Stati Uniti, ai parlamentari di ogni schieramento politico, agli esponenti politici del centrosinistra a cominciare dal segretario Zingaretti. Siamo alla vigilia di un appuntamento elettorale importante. Fi è indispensabile non solo per i numeri, anche politicamente per un centrodestra in grado di governare.»

RICOVERO AL SAN RAFFAELE – Berlusconi è risultato positivo dopo un viaggio in Sardegna. E a quanto sembra avrebbe recentemente presentato sintomi che richiedono ulteriori accertamenti. In tal senso un ricovero al San Raffaele era inevitabile. Questo contrariamente a quanto affermato dal dottor Zangrillo, che due giorni fa lo definiva asintomatico.