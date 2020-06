Bernie Ecclestone, quarta cicogna in arrivo: papà a 89 anni

A ben 89 anni, Bernie Ecclestone ha annunciato che diventerà padre per la quarta volta. L’ex leader della Formula 1 ha fatto così sapere che la moglie Fabiana Flosi (41 anni) partorirà a luglio. Una notizia che ha lasciato senza parole, ma l’uomo non si lascia scalfire dalle critiche dovute alla sua scelta di diventare padre alla sua età.

LA VITA IN BRASILE – Dopo il 2017, l’anno della sua avventura nella Formula 1, l’uomo ha deciso di ritirarsi a vita privata. Insieme alla terza moglie, di origine brasiliana, ha deciso di trasferirsi in Brasile. Ha comprato una piantagione di caffè e con Fabiana vivono in una grande villa-fattoria. Riguardo la sua vita in Sud America e la sua lontananza dal mondo dei motori, Ecclestone ha scherzosamente dichiarato:

“Dopo il mio periodo di assenza dalla Formula 1 abbiamo anche avuto abbastanza tempo per esercitarci”. Ha poi aggiunto: “C’è sempre qualcosa da fare in una fattoria. Sto anche imparando molto sul comportamento degli animali, e molto spesso invito i miei amici per dare loro i prodotti della terra e della stalla. Ma adesso lo farò da solo, perché a nessuno è più permesso di farci visita”.

Oltre a diventare padre, l’uomo è diventato anche bisnonno. Il nipote di Bernie, figlio di Deborah, la primogenita di casa Ecclestone, è divenuto padre.

COVID-19 E LA STAGIONE BLOCCATA – Riguardo al bebè, l’ex leader ha ammesso:“Come tutti i genitori abbiamo solamente un pensiero fisso: che il bambino nasca sano. E che magari in futuro non abbia voglia di interessarsi di Formula 1…”. Proprio per preservare la salute del piccolo in arrivo, della mamma e la sua, Bernie vive in isolamento. Lì in Sud America, quindi anche in Brasile, il Covid-19 sta mietendo sempre più vittime. Proprio per via del Coronavirus e dell’emergenza del contagio, è stata bloccata la stagione attuale della Formula 1. Riguardo a questa decisione. Bernie Ecclestone si è così espresso: “Io l’avrei cancellata da tempo dal calendario”.