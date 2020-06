Uomini e Donne Over, Giovanni Longobardi e Veronica Ursida si stanno frequentando?

Giovanni Longobardi e Veronica Ursida hanno abbandonato Uomini e Donne (separati) poco prima della fine della stagione. I due avevano iniziato una bella frequentazione, tuttavia, dei problemi hanno messo in crisi la fiducia della coppia.

Inizialmente Giovanni Longobardi, oltre alla Ursida, frequentava anche Roberta Di Padua; il forte legame con Veronica, però, ha convinto il calciatore ad accantonare l’altra donna per dedicarsi esclusivamente a lei. A causa delle tante segnalazioni su Veronica e la presunta conoscenza con il cavaliere Luca, Longobardi ha fatto un passo indietro chiudendo la storia con la donna e abbandonando il programma.

Il calciatore, infatti, ha dichiarato di non fidarsi più della Ursida e di non essere pronto ad una nuova relazione. Inoltre, Longobardi ha ammesso di non voler far soffrire la donna poiché reduce da una dolorosa storia d’amore con il suo ex fidanzato. Il cavaliere ha così deciso di abbandonare lo studio e non voler conoscere altre donne, tuttavia, Veronica ha deciso di seguirlo e lasciare anche lei il dating show.

A quanto pare tra i due deve essere scattato un gran bel colpo di fulmine poiché entrambi hanno deciso di lasciare Uomini e Donne, anche da separati. Tuttavia, i fan della coppia sono convinti che tra di loro non è affatto finita poiché gli sguardi, le lacrime e le esterne parlano chiaro.

VERONICA E GIOVANNI STANNO INSIEME? – In queste ore Veronica ha fatto diverse dediche su Instagram e i follower hanno notato una foto con un braccio maschile tatuato. Per i fan non ci sono dubbi: l’uomo è Giovanni Longobardi. Inoltre secondo Il Vicolo delle News, pare che i due siano stati beccati insieme nella piazza principale di Vico Equense durante una passeggiata romantica.