Blanco, l’ex fidanzata rompe il silenzio: “Volevo chiudere totalmente tutti i social”

Negli ultimi giorni a finire nel mirino dei social è stata Giulia Lisioli, l’ex fidanzata di Blanco. La storia d’amore tra i due ha avuto inizio prima del successo del cantante per poi finire alla vittoria di quest’ultimo al Festival di Sanremo. Dopo mesi dalla fine di questa relazione, Giulia ha deciso di rompere il silenzio e di parlare di quanto accaduto.

“Volevo chiudere totalmente tutti i social” – Il tutto ha avuto inizio da alcuni video che la Lisoli ha pubblicato su TikTok che sembravano indirizzati proprio all’artista e alla sua nuova fidanzata, Martina Valdés. Davanti al caos che si è creato attorno a questo TikTok, Giulia ha deciso di prendere la parole e chiarire una volta per tutte come sono andate le cose.

Attraverso una diretta con Whoopsee, come riportato da Biccy, la ragazza ha voluto dire la sua. Ha ammesso di non avercela né con il suo ex ragazzo né con la sua nuova fiamma:

“È stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta […]. Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata, sto bene e anche il video che ho messo io era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi son messa un attimo a ridere, posso dire? Ho ‘cringiato’ sul momento ma non è un attacco a niente, anzi, lei non c’entra assolutamente niente. ‘Quell’altra’ a parere mio ha anche un nome e un certo tipo di rispetto perché lei non c’entra niente nella nostra vecchia relazione e mi dispiace anche che la gente abbia una forma di cattiveria verso questa persona”.

Giulia ha inoltre approfittato dell’occasione per chiarire anche un’altra questione. Una volta finita la sua storia con Blanco, si è iniziato a vociferare che il cantante l’avesse lasciata per via di un tradimento. La ragazza ha quindi voluto smentire tale rumors: “Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. È andata come è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più“.