Breithaupt nuovo obiettivo della Roma

I giallorossi starebbero pensando a Breithaupt del Karlsruhe per rinforzarsi. Il calciatore è in scadenza nel 2024 con il proprio club

Gioca in 2. Bundesliga, ma si muove come se fosse un veterano Tim Breithaupt sembra essere uno dei prossimi talenti pronti ad esplodere in qualsiasi momento. Il mediano tedesco gioca nel Karlsruhe, club tedesco dell’omonima cittadina.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e sembra non volerlo rinnovare, con il benestare di Fiorentina e Roma che potrebbero presto provare un assedio per il giocatore. I giallorossi sarebbero particolarmente interessanti al giocatore, tanto che avrebbero già fatto dei sondaggi con il club.

Chi è Breithaupt?

Tim Breithaupt è nato il 7 febbraio 2002 a Offenburg, in Germania. Gioca come mediano ed è alto 192 cm, con un fisico decisamente imponente. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Karlsruhe, dove è arrivato ad imporsi fino alla prima squadra. Attualmente è nel giro della nazionale under 20 della Germania, ma sembra avere un futuro roseo davanti a sé.

Quello di mediano non è l’unico ruolo che può ricoprire, dato che può fare con ottimi risultati anche il centrale di centrocampo oltre a quello di difesa. È un giocatore polivalente, che fa del fisico la propria dote migliore. Non spicca particolarmente per tecnica ed è anche abbastanza lento, ma può migliorare parecchio in fase di copertura. Nell’1 contro 1 può essere un avversario ostico per chi lo punta. Ora la Roma sembra puntare forte su di lui, con un prezzo di cartellino che si aggira sui 2/3 milioni di euro.