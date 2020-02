Brescia – Napoli, le probabili formazioni: le possibili scelte di Gattuso

Venerdì sera il Napoli farà visita al Brescia per provare a dare continuità agli ultimi risultati positivi ottenuti nelle ultime uscite stagionali. L’impegno richiederà massima attenzione: vietato sbagliare per gli azzurri, che dovranno evitare di commettere lo stesso errore fatto nella gara con il Lecce.

Gennaro Gattuso intanto sta studiando la miglior formazione per affrontare i bresciani, la quale potrebbe contenere un mini turnover in vista della gara di Champions League contro il Barcellona. Ecco dunque le possibili scelte del tecnico azzurro per la trasferta contro il Brescia.

Pochi dubbi per quanto riguarda la porta: nonostante il recupero di Meret, Ospina sarà nuovamente titolare. Molte certezze anche nel reparto difensivo, il quale sarà con ogni probabilità composto dal solito quartetto: Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. Ai box rimane fermo Kalidou Koulibaly.

I dubbi più grandi riguardano il centrocampo. In cabina di regia ci sarà Diego Demme. Ai suoi fianchi potrebbe riposarsi uno tra Zielinski e Fabian Ruiz. A contendere la titolarità scalpitano Lobotka e Allan.

Qualche dubbio anche in attacco. Milik, completamente ristabilito, andrà in panchina a vantaggio di Dries Mertens. Sulla sinistra agirà il capitano Lorenzo Insigne. A destra invece apertissimo il ballottaggio tra Callejon e Politano. Llorente rimane invece in tribuna per influenza.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Allan, Lobotka; Insigne, Mertens, Politano. All.: Gattuso.