Bye bye Vecino: l’uruguayano accetta la corte dell’Everton e va in Premier

L’accordo è a un passo tra le due società ma il destino di Matias Vecino pare già essere ben definito: sarà un nuovo giocatore dell’Everton targato Ancelotti. Il centrocampista uruguayano non è riuscito a convincere Conte in questa prima parte di campionato e adesso sogna il riscatto al Goddison Park di Liverpool.

L’entourage del giocatore era stato avvertito di questa possibilità già a ridosso dell’approdo dell’ex tecnico del Napoli in società. Ancelotti non ha mai nascosto la sua predilezione per il centrocampista che, soprattutto a Firenze ha fatto innamorare tanti del suo stile di gioco. Più di qualcuno avrebbe scommesso (e, col senno del poi perso) sul suo possibile arrivo proprio all’ombra del Vesuvio durante la guida del tecnico emiliano.

L’esonero dell’allenatore e il conseguente arrivo di Gattuso alla guida del club ne ha minato ogni possibilità di trasferimento. Eppure il pallino sembrerebbe proprio non essere passato al caro Carletto che anche in terra d’Albione ha espresso il medesimo desiderio: poter avere in squadra Matias Vecino.

Per il giocatore l’Everton è pronto ad offrire un triennale da quasi cinque milioni a stagione, un contratto eccellente per il ventottenne centrocampista di Canelones. Ottenuto il sì da parte degli agenti che ne curano gli interessi ora la partita si sposta sul tavolo delle trattativa tra i due club.

Quasi tutto fatto

L’Inter è seriamente intenzionata a non scendere al di sotto dei venti milioni di euro, cifra stabilita in consiglio già ad inizio anno. I Toffees, dal canto loro, mettono sul piatto un accordo da 11,8 milioni di sterline, circa 14 se espressi in euro. La distanza è importante ma non incolmabile e sembra che entrambe le società siano al lavoro per trovare la quadra prima che l’orologio scocchi le 20:00 del 31 gennaio prossimo. La volontà è da ambo le parti e una volta risolto l’enigma sul prezzo del cartellino i nerazzurri diranno addio ad un altro epurato del sergente di ferro Conte.