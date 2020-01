Uomini e Donne, arrivano due nuovi corteggiatori direttamente da Temptation Island

Sabato 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, precisamente del trono classico. Maria De Filippi ha presentato la nuova tronista e i nuovi corteggiatori.

GIOVANNA ABATE È LA NUOVA TRONISTA – La notizia si sta diffondendo a macchia d’olio: Giovanna Abate è la nuova tronista! La ragazza, non scelta di Giulio Raselli, è stata invitata in studio con una scusa per poi offrirle il trono a sua insaputa. La ragazza ha accettato con la speranza di ritrovare l’amore tanto desiderato.

DUE NUOVI CORTEGGIATORI GIÀ APPARSI IN TV – A corteggiare Giovanna e Sara sono scesi due ragazzi non indifferenti al mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di due volti noti alle telecamere di Temptation Island. Sammy Hassan, classe 1985 di Roma, è uno dei vocalist più richiesti nella capitale e a Milano e lo abbiamo conosciuto nell’ultima edizione di Temptation Island quando ha avviò una conoscenza con Cristina Incorvaglia. Sammy ha un figlio piccolo, Cristian, di cui ha spesso parlato durante il programma.

L’altro nuovo corteggiatore è Alessandro Graziani, pallavolista classe 1991 di Genova. Il ragazzo, invece, avviò una conoscenza con Serena Enardu e sembrava che le cose andassero bene. A detta dei due, infatti, c’erano tutti i presupposti per un qualcosa di più di una semplice conoscenza.

Riusciranno i due a conquistare le troniste? Per vedere le foto cliccate qui.