Calciomercato, gli scout rossoneri su Odsonne Edouard: il francese sarebbe il perfetto vice Ibra

Secondo fonti vicine al club il Celtic non lo venderebbe per meno di 10 milioni di euro

Continuano i tentativi da parte di Maldini ed il suo entourage di sondare il terreno per eventuali futuri innesti, magari già a partire dalla prossima stagione di calciomercato, che possano prendere il posto di Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan, il cui obiettivo principale è restare quanto più competitivo possibile già durante questa stagione per assicurarsi lo scudetto, non esclude di rafforzare la propria rosa già nel prossimo mese.

Ebbene tra gli innesti più urgenti che il club si è prefissato figura quello di una punta che possa dare una mano a Zlatan Ibrahimovic per quanto riguarda il reparto offensivo.

Per quanto riguarda tale reparto, dunque, il quotidiano scozzese Daily Record mette oggi sul tavolo il nome di Odsonne Édouard (22 anni), ariete gallo che milita dal 2017 nelle file del Celtic di Glasgow, il cui contratto scadrà a giugno del 2022. A quanto pare però la squadra non lo venderebbe per meno di 10 milioni di euro.

Gli scout rossoneri hanno osservato il giovane talento in modo particolare durante la sfida che ha visto protagonisti i due club in Europa League, conclusasi con la vittoria dei lombardi per 4-2, ma durante la quale il francese ha messo in campo una performance notevole e segnato uno dei due gol della sua squadra.