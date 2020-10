Calciomercato Inter, aumenta la concorrenza per Kabak: Milan e Liverpool sul ventenne turco

Brutte notizie per l’Inter arrivano dall’entourage di Ozan Kabak, ventenne turco dello Schalke 04. Il difensore, finito nel mirino di Marotta già in estate, ora pare essere seguito con interesse sempre maggiore da almeno altri tre club che scommettono sulla sua definitiva consacrazione. Milan, Liverpool e Manchester United sono pronte a darsi battaglia per lui. L’Inter dovrà guardarsi bene da beffe dell’ultimo minuto.

Ozan Kabak, nonostante la giovane età, è considerato ormai un vero baluardo della retroguardia dello Schalke. Dotato di un fisico importante e di un senso della posizione sopraffino, il talentino di Ankara è pronto a presentarsi sui grandi palcoscenici del calcio internazionale dopo l’apprendistato a Stoccarda e Gelsenkirchen.

L’Inter lo segue con attenzione dallo scorso luglio dopo una stagione molto positiva conclusa con 28 apparizioni condite da tre gol. Conte è fermamente convinto delle sue doti tanto da aver pensato di sacrificare sul mercato un gigante come Skriniar pur di accaparrarsi il classe 2000. Alla fine soltanto una sfortunata mancanza di tempo ha lasciato in sospeso un discorso che sarebbe potuto terminare già a settembre.

Un vero peccato perché da alcune settimane sembra che la concorrenza sia terribilmente aumentata per Kabak con Liverpool, Manchester United e Milan pronte a sfidarsi per il suo cartellino. I Reds sarebbero così tanto convinti delle qualità del difensore da aver pensato a lui per sostituire un gigante della retroguardia come Virgil Van Dijk.

Se ne riparlerà a gennaio. Il giocatore è tentato da un’avventura all’estero e sicuramente per quella data la situazione sarà molto più chiara per i club che si appresteranno a giocare il girone di ritorno e le fasi salienti della Champions League. La valutazione attualmente è di circa 20 milioni di euro ma qualora il rendimento aumentasse, quelli dello Schalke sono pronti a rivederla all’insù.