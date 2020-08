Calciomercato Inter, è asta per Chiesa: sul Viola anche Juventus e Milan

Il mercato entra nel vivo con l’affare Chiesa che terrà col fiato sospeso i tifosi nerazzurri nelle prossime settimane. La tripletta rifilata al Bologna esattamente una settimana fa ha riacceso prepotentemente i riflettori sul talento della Fiorentina, risultato in appannamento nelle ultime settimane. La velocità d’esecuzione e il fiuto del gol sono ormai i marchi di fabbrica del figlio d’arte di Enrico e sono in tanti in fila per accaparrarsi i suoi servigi.

L’Inter segue Federico Chiesa fin dalla scorsa estate. A quel tempo soltanto il fermo diniego della Viola impedì l’operazione che avrebbe regalato a Conte un talentuoso esterno di fascia. Tuttavia, a dodici mesi dal primo assalto, la banda del salentino potrebbe ritornare all’attacco con una nuova offerta. I rapporti con Commisso sono buoni e il tutto potrebbe rientrare nell’affare che riguarda anche Dalbert e Biraghi.

I rumor parlano da tempo di una proposta molto vicina ai 60 milioni di euro e un leggero tentennamento da parte del patron italo-americano dei gigliati. Marotta sa di poter innalzare la quota dell’offerta di un’altra manciata di milioni e questo potrebbe fare la differenza soprattutto per battere l’acerrima concorrenza delle altre big nella corsa al giocatore.

Non è un mistero che da diversi mesi anche emissari della Juventus tengano sott’occhio il classe ’97 in previsione di un avvicendamento sulla fascia con Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Il brasiliano è entrato da tempo nelle mire del Real Madrid e i continui infortuni muscolari fanno propendere i dirigenti bianconeri per un addio senza troppa nostalgia. Diversa la situazione per l’ex Viola che non è riuscito ad imporsi a Torino, tradendo gli ottimi esordi di Firenze. Su di lui ci sarebbe forte il PSG di Leonardo.

Ma non è finita qui. Nelle ultime ore, i grandiosi risultati riportati dal Milan di Pioli hanno rilanciato le ambizioni nazionali ed internazionali del Milan che ora vede in Chiesa il suo prossimo obiettivo. A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato “Il Corriere Fiorentino” che parla ormai di una vera e propria asta a tre con la presenza anche della truppa rossonera. Per saperne di più toccherà monitorare da vicino la situazione. La fumata bianca non è detto che arrivi così alla lontana.