Calciomercato Inter, la tregua porta in dote un sogno: Milinkovic Savic nel mirino

L’Inter ritrova serenità dopo l’incontro di ieri tra società e allenatore e ora si lancia senza ritrosie sul mercato che si preannuncia scoppiettante. Dopo le voci che vorrebbero i nerazzurri sulle tracce di Jordi Alba del Barcellona, ci potrebbero essere novità anche per quanto riguarda un big della mediana. Il nome è quello del serbo Milinkovic-Savic, segnalato in uscita dalla Lazio e pronto a lanciarsi in un’avventura tutta nuova.

L’indiscrezione arriva dalla redazione di Sport Mediaset che rivela la mossa a sorpresa di Marotta per rinforzare il reparto di mezzo dell’Inter. L’arrivo del laziale Milinkovic-Savic regalerebbe a Conte finalmente un giocatore che alla indubbia forza muscolare accompagna anche una tecnica sopraffina e un discreto fiuto per il gol. Un giocatore totale, da schierare come frangiflutti e come primo incursore.

Trattare con Lotito non è semplice. La Lazio è un supermarket di quelli costosi ma per le giuste cifre l’affare potrebbe chiudersi a velocità record. Il giocatore, nelle intenzioni della dirigenza biancoceleste si attesterebbe su una valutazione molto vicina ai 70 milioni di euro, preferibilmente da versare cash. Di tutt’altro avviso i manager meneghini che per il serbo hanno intenzione di riconoscere ai capitolini una parte in danaro (circa 40 milioni) con in più una contropartita tecnica.

La scelta sul giocatore da sacrificare per Milinkovic-Savic è quel Roberto Gagliardini che nella seconda parte di campionato ha dimostrato di avere ancora i numeri per essere determinante in Serie A. L’avventura in nerazzurro non è stata certo esaltante per l’ex atalantino, ma con le giuste istruzioni e un mister (Simore Inzaghi) fiducioso nelle sue capacità potrebbe avere ancora molto da dire e far vedere.

Non solo Kantè, dunque, per Conte che spera che dopo l’armistizio firmato con la società potrà avere maggiore libertà decisionale all’interno degli ambienti milanesi. L’arrivo di uno tra il francese del Chelsea e il laziale potrà sicuramente calmare ulteriormente le agitate acque in cui al momento pare navigare la proprietà e ridare slancio alle ambizioni di vittoria del tecnico salentino.