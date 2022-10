Calciomercato inter: serene inglesi per un difensore neroazzurro; c’è Conte a volerlo?

Non ha iniziato al meglio la stagione la retroguardia dell’Inter. Con 17 goal subiti in sole 11 partite, i neroazzurri risultano la peggiore difesa tra le prime 10 squadre di Serie A. Questo perchè molti dei centrali non stanno giocando all’altezza: De Vrij continua il suo periodo d’involuzione che è cominciato lo scorso anno, Skriniar sembra essere distratto dalle voci di rinnovo e di mercato, e anche lo stesso Bastoni non sta facendo meglio.

Proprio quest’ultimo però, nonostante le prestazione non proprio positive, rimane uno dei prezzi più pregiati dell’organico interista. Questa estate sembrava lui ad essere il possibile sacrificato per “fa respirare” le casse di Zhang, ma alla fine è stato deciso di renderlo incedibile.

I nerazzurri devono realizzare un attivo di 60 milioni di euro entro giugno e al momento sono fermi a quota 40, proprio per questo sia in entrata che in uscita potrebbero essere fatte delle operazioni. Secondo diverse indiscrezioni, il Totthenam di Antonio Conte potrebbe provare un blitz per questo gennaio. Per questo motivo, uno dei principali indiziati per realizzare arrivare a tale somma, sarebbe proprio il centrale italiano, visto che ha molto mercato all’estero.

Secondo l’edizione online dell’Evening Standard ci sarebbe il Totthenam su Alessandro Bastoni. Conte, infatti, si è espresso chiaramente dopo la sconfitta contro il Newcastle: la rosa del Tottenham ha bisogno di essere rinforzata, per poter competere in Premier League e in Champions League.

Il prezzo di partenza sarebbe quello di 60 milioni di euro ma l’offerta per mettere in difficoltà l’Inter potrebbe essere di circa 80. Una cifra importante, altissima, da corrispondere ai nerazzurri per cercare di strappare loro un giocatore dalle qualità e dal futuro indiscusso. Bastoni ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e se non c’è rinnovo la prossima sessione potrebbe essere l’ultima per venderlo ad un prezzo importante.