Giuntoli: interesse per Thuram e Madueke per gennaio

Giuntoli è stato un grande protagonista dell’ultima sessione di mercato. La paura di non poter competer con le grandi squadre in campionato e in Europa, dopo gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, era tanta ma la squadra sta ottenendo ottimi risultati grazie alle nuove entrate, intuizioni prevalentemente di Giuntoli. Tra queste, l’arrivo di Kvicha Kvaratskhelia oppure quello di Kim Min-Jae.

E’ stata proprio sua l’intuizione Kvara che ha prelevato per una cifra irrisoria di circa 10 milioni di euro. Nonostante, infatti, il ragazzo fosse seguito da diverse squadre, il ds azzurro ha deciso di crederci ed investire su di lui. Ed ha fatto bene perché, ad oggi, il suo valore di mercato è più che triplicato.

Il lavoro del ds, però, non è terminato anzi si guarda già alla prossima sessione di mercato. Non è da escludere che Osimhen, Zielinski e forse anche Lozano possano partire in quanto corteggiati diversi club in Europa e proprio per questo il Napoli vuole mettersi al riparo.

Gli occhi questa volta sono puntati verso i fratelli Marcus e Khephren Thuram. Il primo, 25 anni, è in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach e a breve partirà l’asta per conquistarlo, il secondo, invece, è quello che interessa maggiormente a Giuntoli. Kephren, 21 anni e una crescita esponenziale partita dopo partita.

Lo sguardo, comunque, è rivolto anche a Noni Madueke, calciatore del Psv e promettente ala destra.