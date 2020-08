Calciomercato Inter, Skriniar non parte: per Ndombelè sarà qualcun altro ad essere sacrificato

Milan Skriniar giura amore eterno all’Inter e in completa autonomia mette fine ad ogni rumor circa la sua cessione nella prossima finestra di mercato. Un’azione forte e che dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno un attaccamento viscerale ai colori nerazzurri. Dolce melodia per le orecchie di Conte che temeva di indebolire il suo reparto arretrato con l’addio dello sloveno. Notizia un po’ meno buona per Marotta che contava proprio proprio sull’ex Samp per mettere a segno una sostanziosa plusvalenza e intavolare una trattativa di tutto rispetto col Tottenham.

L’avventura di Skriniar all’ombra della Madonnina, dunque, non si arresterà in estate nonostante le forti pressioni arrivare dal Tottenham di Mourinho. Il portoghese, infatti, dopo aver perso a “parametro zero” Jan Vertonghen avrebbe voluto affidare proprio al nerazzurro il ruolo di centrale difensivo dei suoi Spurs. Una scelta che avrebbe lusingato chiunque, ma non il buon Milan che invece vorrebbe continuare ad affidare il suo destino a Conte e al suo staff.

D’altronde non è da tutti fare a meno anche dei consigli dei propri legali durante i dialoghi per un nuovo contratto con l’Inter. Skriniar, solo un anno fa invece, si presentò da solo davanti alla dirigenza nerazzurra per apporre la firma sul rinnovo che oggi lo lega al club fino al 2023. Fiducia da vendere per l’ex blucerchiato che vorrebbe fare dell’Inter la sua unica casa sportiva.

Dunque trattativa saltata per Tanguy Ndombele? Nemmeno per sogno! I sondaggi e i summit continueranno per il francese che ad oggi sembra aver vinto la concorrenza di Ngolo Kante e Moussa Sissoko. Il Tottenham, dopo l’acquisto per 60 milioni di euro dal Lione di appena un anno fa, vorrebbe rientrare per buona parte di quella cifra. All’Inter toccherà studiare le mosse da intraprendere per poterlo aggregare alla rosa nei primi giorni che seguiranno la chiusura del campionato.

Saltata la pista Skriniar, toccherà ad un altro nerazzurro prendere il posto del difensore tra le clausole dell’offerta. Lo sguardo di Mourinho pare essersi già fissato sul croato Brozovic, suo pallino già dai tempi di Madrid. Il giocatore, dopo le note disavventure fuori dal campo, non è più da considerarsi un incedibile. Seppur a malincuore Conte potrebbe volerlo sacrificare per un bene più grande.