Calciomercato Inter, ufficiale Vidal! La firma nel weekend per “el Guerrero”

Dopo mesi di corteggiamento, lunghe fughe e poi ritorni di fiamma, finalmente Arturo Vidal tornerà a calcare i campi della Serie A con la divisa dell’Inter. Antonio Conte può finalmente festeggiare l’arrivo del suo pupillo. Con loro due alla Juventus si aprì il ciclo vincente dei bianconeri che dura tutt’ora. A Milano sperano di poter ritornare alla vittoria ricongiungendo i destini del tecnico con quello del suo giocatore preferito.

Dopo uno stallo durato per tutto il lockdown, la situazione tra il club meneghino e il giocatore cileno si è sbloccata approfittando del grande caos in casa blaugrana. Il patron Bartomeu, forse troppo impegnato a non passare alla storia come colui che ha ceduto il giocatore più forte della storia del gioco, ha allentato la presa sul suo mediano, aprendo di fatto alla trattativa.

Difficile ancora capire i contorni economici dell’affare che comunque non dovrebbe costare all’Inter più di una decina di milioni di euro. Al giocatore invece sappiamo che andranno sei milioni di euro netti all’anno per due stagioni con opzione per il terzo. Un colpaccio con cui Marotta firma l’ennesima impresa e allo stesso tempo anche la tregua col suo allenatore, Antonio Conte. Un’operazione che riporta serenità in tutto l’ambiente nerazzurro, vittima di alcuni screzi tra coach e dirigenza soprattutto nell’ultimo periodo.

Intanto da Barcellona la diaspora sembra essere diventata una vera e propria emorragia con tanto di dichiarazioni al veleno degli ex blaugrana ora accasatisi altrove. L’ultimo a parlare è stato Ivan Rakitic che tornato al Siviglia svela retroscena piuttosto succulenti del suo ultimo periodo in Catalogna. Il giocatore è tornato a parlare del suo mancato utilizzo al Barcellona in favore di Vidal. Una ferita ancora aperta a sentire il suo sfogo. “Vidal giocava perché era amico di Messi? Non lo so, mi sono sempre messo a disposizione dell’allenatore anche se certe decisioni non volevo capirle, ma per il bene del gruppo l’ho fatto!”.

Intanto nelle prossime ore lo stesso Conte è atteso nella sede dell’Inter per un nuovo incontro con la dirigenza. Molto probabilmente in Viale della Liberazione andrà in scena la più commovente delle reunion col figliol prodigo Vidal.