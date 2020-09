Calciomercato Juve, è caccia all’ex! Dopo Morata tornano a Torino anche Llorente e Kean

La Juventus punta sull’usato garantito di chi, a Torino, ci è già stato ed ha vinto. In queste ore la formazione di Andrea Pirlo ha gioito per il ritorno sui campi di Vinovo dell’ex Alvaro Morata che il bianconero lo ha vestito dal 2014 al 2016. Eppure c’è già chi pensa ad almeno un’altra super operazione che vorrebbe un altro gradito ritorno sull’erba dell’Allianz Stadium. La Vecchia Signora infatti è pronta a riabbracciare uno tra Moise Kean e Fernando Llorente, con l’azzurro in leggero vantaggio sul basco.

L’avventura di Kean con l’Everton pare non convince i vertici del club inglese che invece vorrebbero regalare ad Ancelotti ben altro giocatore da affiancare al baby fenomeno Calvert-Lewin. Il classe 2000, esploso proprio nella Juventus di Allegri un paio di anni fa è pronto a fare fagotto e lasciare la Premier, almeno a sentire i tanti tabloid che già hanno bollato per fatta l’operazione rientro.

Il ragazzo, ad appena vent’anni, potrebbe quindi rientrare nei ranghi di Vinovo entusiasmato dalla prima esperienza in panchina del vecchio collega Pirlo. Un grande atto di fiducia da parte del neo coach e di tutta la società che evidentemente non ha dimenticato le buone prestazioni del gioiellino di casa e che ha regalato al pubblico bianconero grandi emozioni fin dalle giovanili.

L’Everton vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo o almeno attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Di tutt’altro avviso la Juventus che invece preferirebbe un molto meno capestro diritto. L’idea pare non piacere agli inglesi che registrata la grande voglia dei torinesi e forzano le mosse rimanendo saldi sulle loro posizioni. La Juventus però non sembra soffrire troppo l’immobilismo dell’Everton.

Infatti qualora non fosse possibile l’assalto a Kean sarà un’altra vecchia conoscenza dei bianconeri a prenderne il posto nella rosa. L’indiziato è quel Fernando Llorente che nonostante la rottura di Milik con la società continua a non essere neppure considerato dal suo tecnico a Napoli. Il contratto in scadenza il prossimo giugno costringerà i partenopei ad una vera e propria vendita a prezzo di saldo. Brutte notizie per l’Inter che da tempo monitorava lo spagnolo in cerca di un sì. Conte lo stima molto e lo avrebbe voluto come vice Lukaku chiudendo definitivamente la porta ai vari Giroud e Dzeko.