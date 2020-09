Catherine Spaak, per la prima volta parla della sua malattia: “Non bisogna vergognarsi di essere malati”

Durante l’intervista a Storie Italiane, uno dei noti programmi di Rai1, Catherine Spaak ha fatto una rivelazione scioccante. Ospite della prima puntata, l’attrice ha parlato della malattia che l’ha colpita sei mesi fa: un’emorragia celebrale.

“Ho avuto un’emorragia celebrale…” – La 75enne ha voluto parlare di ciò che le è accaduto sei mesi fa, aprendosi per la prima volta dopo il brutto evento. “Ho avuto un’emorragia cerebrale, delle crisi epilettiche dovute alle conseguenze di questa cicatrice”, ha così spiegato l’attrice.

Il tutto ha avuto inizio una mattina di qualche mese fa, quando la donna si è risvegliata in un letto d’ospedale senza sapere cosa fosse successo. Una volta sveglia, le danno la brutta notizia:”Mi dicono che ho avuto un’emorragia cerebrale, di chiamare i miei parenti perché forse non sarei arrivata all’alba”. La brutta disavventura, però, non era finita. Infatti, dopo sei mesi dall’emorragia celebrale, Catherine viene colta da crisi epilettiche:

“Dopo sei mesi ho avuto una crisi di epilessia dovuta alla cicatrice di questa emorragia. Non riuscivo a camminare e a vedere, sono andata in due strutture a Roma per la riabilitazione”.

“Non bisogna vergognarsi di essere malati” – Catherine Spaak non è andata nel talk di Rai1 solo per raccontare ciò che le è accaduto. Infatti, la donna ha voluto lanciare un toccante e importante messaggio a tutti coloro che la stavano guardando: “Io sono qui per dire che non bisogna vergognarsi di essere malati”.