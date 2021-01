Calciomercato Milan, Andrea Conti in partenza: le parole dell’agente non lasciano dubbi

In vista della prossima stagione di calciomercato la dirigenza rossonera è all’opera per passare in rassegna tutte le situazioni in entrata e in uscita, così da arrivare a disputare la seconda parte di stagione con la rosa migliore possibile.

Ebbene una delle questioni che Maldini e Massara stanno affrontando è quella della cessione di Andre Conti: l’ex Atalanta fino ad ora non è riuscito a trovare particolare spazio e non ha giocato neppure un minuto in campionato, oltre che appena 112 minuti in Europa League.

Il suo agente Mario Giuffredi, nei giorni scorsi ha espresso tutta la sua delusione per questa situazione, e ha constatato che il futuro del giocatore è ancora incerto. Se da un lato, infatti, il giocatore sembra voglia restare al Milan, dall’altra c’è la concreta possibilità di continuare ad avere poche opportunità.

“Dover trovare continuità altrove mi darebbe fastidio dopo quanto ha dimostrato. Però se dovesse restare e continuare a giocare come ora, significherebbe aver fatto un buco nell’acqua“, ha detto Giuffredi.

Le squadre interessate a Conti, per sua fortuna, non mancano. Dunque nei prossimi giorni si terrà con tutta probabilità una riunione con i suoi rappresentanti per delineare eventuali strategie di cessione.