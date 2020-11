Calciomercato Milan, Maldini su Thauvin: “Giocatore interessante, va seguito”

Nel frattempo i media spagnoli parlano di un accordo già raggiunto tra la dirigenza e l'attaccante per la prossima stagione

Paolo Maldini si è di recente espresso per quanto riguarda quella che potrebbe essere una delle operazioni in lizza ad andare in porto durante il corso della prossima sessione di calciomercato: quella che riguarda Florian Thauvin.

Il calciatore è un’ala o attaccante dell’Olympique de Marseille e della nazionale francese, e potrebbe fare al caso dei rossoneri, soprattutto considerando le continue assenze nel reparto offensivo da parte dello svedese Zlatan Ibrahimovic.

“Thauvin? E’ un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E’ un giocatore di alto livello”, ha detto il direttore sportivo del club milanese.

“Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età – ha poi continuato – Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito”.

Importante è ricordare che il portale Todofichajes.com avrebbe anticipato un accordo raggiunto tra le due controparti per 4 anni di contratto a 3 milioni di euro a stagione. E chissà che la dirigenza non decida, se questo dovesse essere vero, di pagare un piccolo indennizzo ai francesi per anticipare il suo arrivo già a gennaio.