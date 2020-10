Calciomercato Milan: nel mirino della dirigenza Simunovic, difensore ex-Celtic svincolato

Serve senza dubbio un rinforzo nella retroguardia, e il croato potrebbe essere l'ideale per Pioli ed il suo staff

Nuovo obiettivo riportato da Daily Record per la retroguardia del Milan: Jozo Simunovic. Il difensore ex-Celtic d’origine croata si trova attualmente senza un club d’appartenenza, essendo svincolato.

I numero per Pioli parlano più che chiaro: serve un rinforzo a difesa, e chissà che proprio Simunovic possa diventare l’occasione ideale per entrambe le parti; anche il giocatore stesso, infatti, considererebbe la Serie A come una vera e propria opportunità.

Il suo approdo a Milano, in particolare, non solo andrebbe a completare quel vuoto nella retroguardia per quanto riguarda la rosa, ma sarebbe anche un vero e proprio affare dal punto di vista economico.

Tuttavia, il croato non sembra essere l’unica idea tappabuchi di Massara. Secondo fonti vicine al Milan, infatti, sarebbero presenti sul taccuino dei possibili arrivi anche Lacroix e Papadopoulos, anch’essi svincolati.

Il primo ha recentemente chiuso il proprio rapporto col Saint-Etienne, mentre il secondo, ex Amburgo, darebbe un supporto a livello tecnico ma non sarebbe l’ideale dal punto di vista fisico, dato un problema al ginocchio con con cui convive da un po’.