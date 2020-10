Dopo il successo di ”Vienimi a ballare”, uno degli innumerevoli tormentoni estivi del 2020 dai ritmi latini e dal significato leggero, Aiello, con il nuovo singolo “Che canzone siamo” in uscita il 16 ottobre su tutte le piattaforme digitali, opta per atmosfere più malinconiche e nebulose.

Come si può facilmente evincere dal titolo della canzone, il cantautore calabrese pone un interrogativo all’interlocutore, una domanda che cela l’angoscia di una storia finita, del sentimento contrastante che ti fa riconoscere la fortuna di aver incontrato quella persona e allo stesso tempo quella di averla persa, il pensiero di quel che è stato e di quel che sarebbe potuto essere.

Allora l’unica cosa da fare è appigliarsi ai ricordi, questi ultimi si riflettono nelle immagini, nei luoghi e nelle canzoni che sembrano contenere delle risposte sul da farsi, ma “Non mi hai detto che canzone siamo e adesso non so scordarti” scrive Aiello ed è quasi come se non si potesse trovare la pace. Il brano, classificabile come ballad, incontra la produzione di Iacopo Sinigaglia e Alessandro Forte che conferiscono al pezzo un sound sempre contemporaneo caratterizzato da un graditissimo piano e da un synth riff coinvolgente; elementi che non fanno che esaltare le peculiarità della voce del cantante, delineandone la personalità e visione artistica già considerevolmente a fuoco con i precedenti successi ”La mia ultima storia” e ”Arsenico”– dall’album ”Ex voto”- entrambi dischi d’oro. La scrittura emotiva di Antonio Aiello, in arte Aiello, si riconferma, dunque, una delle più interessanti del panorama musicale italiano attuale.

Inoltre, il cantautore si prepara all’ Ex Voto Tour 2021 che lo vedrà protagonista nelle principali città italiane:

– 13 marzo 2021 al Vox Club di Nonantola (Modena)

– 17 marzo al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino)

– 20 marzo al Fabrique di Milano

– 23 marzo alla Casa della Musica di Napoli

– 27 marzo all’Atlantico Live di Roma

– 30 marzo al Tuscany Hall di Firenze

Qui il link per visualizzare il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Aiello, ”Che canzone siamo”: http://http://https://www.youtube.com/watch?v=9p5sz4G-KZE