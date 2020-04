Calciomercato Napoli, Allan ai saluti: su di lui club di Premier e Ligue 1…e non solo

Le strade del Napoli e del brasiliano Allan potrebbero presto separarsi per sempre dopo cinque anni di perfetto connubio. Il giocatore vive da tempo da separato in casa a Castel Volturno e le sensazioni che ne emergono è che il clima teso instauratosi con l’arrivo di Gattuso alla guida del club sancirà il definitivo addio col centrocampista ex Udinese e Vasco da Gama.

Il futuro di Allan lo vedrà andar via dal Golfo nella prossima estate con una metà ancora tutta da decidere. Su di lui, infatti ci sono forti interessi da parte di almeno due top club europei, già sulle sue tracce da mesi, le cui mire sono state però più volte mortificate dall’establishment Azzurro.

Già in tempi non sospetti il PSG di Leonardo aveva provato ad acquisire il cartellino del giocatore per una cifra molto vicina ai 50 milioni di euro. La risposta del patron De Laurentiis fur di netto diniego, spegnendo ogni rumor sull’imminente divorzio. I francesi ci potrebbero riprovare a distanza di dodici mesi con un nuovo assalto che questa volta potrebbe rivelarsi quello buono.

La grande stima reciproca che lega Allan all’ex tecnico dimissionario del Napoli, Carlo Ancelotti, potrebbe portare il brasiliano a trovare un accordo anche con l’Everton, nuova casa dell’allenatore emiliano. Gli inglesi sarebbero pronti ad abbracciare il napoletano offrendogli la grande ribalta della Premier e un contratto davvero interessante.

Ma c’è anche chi, a 800 km di distanza, sogna di poter aggregare Allan al suo team potendo contare sull’appeal del progetto e su un rilancio delle ambizioni in Italia e in Europa. E’ l’Inter di Conte che è alla ricerca di profili di assoluto livello per rintuzzare il reparto mediano del campo. I rapporti col Napoli sono buoni e se ci sarà un affondo deciso si arriverebbe alla fumata bianca in tempi record.

Ecco cosa scrive il portale “Le Cranache di Napoli” a riguardo: “L’Inter potrebbe tornare alla carica così come il PSG. Attenzione però all’Everton di Ancelotti. Il tecnico potrebbe risultare una discriminante per il possibile trasferimento. Il club è in contatto con l’agente del giocatore e ha offerto un contratto fino al 2025 con un ingaggio di circa 6 milioni a stagione. Resta da trovare l’intesa col Napoli, deciso a non svendere il calciatore“.