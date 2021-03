Calciomercato Napoli, Belotti rompe col Torino: Giuntoli pronto al blitz

Belotti, dopo sei anni a Torino, potrebbe partire in estate. Su di lui il Napoli che rivoluzionerà il proprio organico in estate.

Distanze siderali dividono Andrea Belotti e il Torino che in mesi di trattativa non riescono ancora a trovare l’accordo giusto per il rinnovo di contratto. L’attaccante granata e della Nazionale, in caso di ulteriori fumate nere, potrebbe lasciare il capoluogo piemontese dopo ben sei stagioni. Una occasione per i suoi tanti estimatori che potrebbero ingaggiarlo a prezzo di saldo.

Il termine dell’accordo tra club e giocatore rimane fissato a giugno 2022. Qualora però non si arrivasse ad un punto di incontro e ad un rinnovo, il Torino dovrà a malincuore lasciar partire il suo capitano in estate onde evitare l’addio a parametro zero l’estate successiva.

Secondo i rumor tra quanto offerto dai manager di Urbano Cairo e l’entourage di Belotti ci sarebbe il gelo più totale. Lui non intende accettare uno stipendio inferiore ai 4 milioni di euro. Il club invece non arriverebbe neppure a sfiorare i tre. Una distanza considerevole che potrebbe aprire all’inserimento nella trattativa di diverse squadre pronte a venire incontro ai desideri del bomber.

Tra le tante ci sarebbe anche il Napoli che per la prossima stagione potrebbe rivoluzionare il suo attacco aggiungendo chili e centimetri al reparto offensivo. Almeno uno tra Lozano e Politano potrebbero salutare la compagnia azzurra lasciando una casella libera proprio all’ex Palermo.

Il tesoretto per tentare il colpaccio, invece, dovrebbe arrivare dalle cessioni di Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas, da perfezionare appena dopo la chiusura della stagione. Cairo è intenzionato a non svalutare il suo campione e chiederà per lui non meno di 50 milioni di euro. A favore del Napoli, però, ci sarebbe la voglia di Belotti di cambiare aria e appunto l’ormai prossima scadenza contrattuale. Occasione ghiottissima per Giuntoli che di sicuro nel prossimo futuro visiterà molto spesso la Mole e gli uffici del club granata.