Calciomercato Napoli, da Under a Sokratis: trattative in stato avanzato

Dopo aver ufficializzato il colpo Victor Osimhen, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva già annunciato che bisognava prima cedere e dopo procedere ad ulteriori acquisti. L’attaccante nigeriano, infatti, è costato oltre 70 milioni di euro e le casse partenopee hanno bisogno di liquidità.

Molte sono le cessioni che la dirigenza azzurra ha in programma. Dopo aver ceduto Allan all’Everton di Carlo Ancelotti, i prossimi a fare le valigie saranno Kalidou Koulibaly, Arek Milik e tutti i giocatori non considerati fondamentali da parte di Rino Gattuso.

Aurelio De Laurentiis, nel frattempo, è comunque andato avanti anche sui prossimi acquisti ed è ad un passo dall’ufficializzare altri due acquisti: Under e Sokratis.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe fatta sia per l’attaccante della Roma che per il difensore dell’Arsenal. Su Under sarebbe stato trovato anche l’accordo economico con il calciatore che, durante la sua avventura di cinque anni a Napoli, guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione. Si tratta di un affare importante che porterà allo scambio con Arek Milik. Sulle stesse cifre è pronto ad attestarsi anche Sokratis, il quale si libererà a parametro zero dall’Arsenal.

A consigliare il centrale dell’Arsenal è stato proprio un giocatore partenopeo: Kostas Manolas. Quest’ultimo, infatti, è compagno di Sokratis nella Nazionale greca e lo ritiene un valido giocatore per la Serie A. I prossimi giorni in casa Napoli saranno di fuoco. Potrebbero presto arrivare ben quattro ufficialità con due acquisti e due cessioni.