Calciomercato Napoli, De Laurentiis prepara il colpo dell’anno: prenotato Matteo Pessina

Dopo tanto buio pare aprirsi uno spiraglio di fortissima luce per il Napoli e per i tantissimi che lo seguono. La gara contro la Juventus ha riportato entusiasmo in seno alla società che ora pare voglia continuare a fare tesoro di questo slancio anche per il futuro a venire. De Laurentiis in capo al club suona la carica prenotando il colpo della prossima estate. Il prescelto è Matteo Pessina, talento dell’Atalanta, in grande spolvero nelle ultime uscite.

Gli occhi dei partenopei, in realtà, si erano posati su Matteo Pessina già durante le ultime battute dello scorso campionato. Il centrocampista di scuola atalantina aveva già dimostrato a Verona di saper essere un ottimo elemento per squadre ben più equipaggiate dei veneti.

Buona visione di gioco e una dote innata per gli inserimenti a sorpresa nelle aree avversarie lo facevano uno dei giocatori più interessanti della passata stagione. Per tanto tempo il giocatore è rimasto nei radar azzurri, in concomitanza con l’ex compagno di squadra, Kumbulla, poi però non se ne fece più nulla e il ventitreenne tornò di buon grado a calcare nuovamente i campetti di Zingonia.

Oggi, a riaccendere i fari sul classe ’97, pare averci pensato lo stesso De Laurentiis, almeno a sentire il giornalista ed esperto di calciomercato, Fabio Santini. Il volto noto di 7Gold infatti avrebbe dichiarato: “Il Napoli di De Laurentiis ha prenotato un nuovo colpo per la prossima stagione. Si tratta di Matteo Pessina, giocatore ora in forza all’Atalanta”.

Uno scossone per i tifosi napoletani che già sognano il giovane lombardo vestire la casacca azzurra. Santini poi aggiunge: “Matteo Pessina ha una valutazione di circa venti milioni e il Napoli dovrà battere la concorrenza della Roma. Il trequartista orobico rappresenta un grande rimpianto per il Milan che lo aveva in organico”. L’affare con la Dea, dunque, potrebbe facilmente andare in porto. Il giocatore ha un contratto con scadenza 2022 ma ha già fatto sapere che non intende rinnovarlo con i bergamaschi. Un’occasione d’oro per un ragazzo dal futuro già assicurato.