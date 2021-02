Calciomercato Napoli, De Maggio assicura: “In pole per Nzola”

Aumentano a dismisura le voci che vorrebbero il Napoli sempre più vicino all’ingaggio del francese M’Bala Nzola. Il bomber francese, vera rivelazione di questo campionato, sembrerebbe il vero obiettivo dell’estate degli azzurri, convinti più che mai ad aggiungere centimetri e chili all’attacco piuttosto leggero del club.

L’ultimo a parlare dell’affare per il giocatore dello Spezia è il giornalista Valter De Maggio che, in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli afferma: “Su Nzola ci sono diversi club anche di Premier e di Ligue 1, ma il Napoli adesso è in pole”. Una dichiarazione che di sicuro non lascia insensibili i tantissimi tifosi degli azzurri.

Il ragazzo dello Spezia è uno che si è fatto le ossa in Italia giocando nelle serie minori cominciando col Virtus Francavilla (Lega Pro e Serie C) per poi continuare tra le fila di Carpi e Trapani in B. Il passaggio allo Spezia di Italiano arriva la scorsa stagione. Fiducia ampiamente ripagata con 16 gol in 34 match disputati, molti dei quali da subentrante.

Le prestazioni del francese iniziano a colpire anche all’estero con diverse squadre di Ligue 1 e Premier League pronte a tentare l’assalto al bomber spezzino. La valutazione da poche manciate di milioni lo rende uno dei più grandi affari per qualità-prezzo, una caratteristica che lo pone in alto nelle classifiche di gradimento dei club europei.

Il Napoli tuttavia sembrerebbe avere una corsia preferenziale per Nzola. I rapporti con lo Spezia sono ottimi e il passaggio in azzurro potrebbe arrivare anche a fronte di un paio di giocatori in parziale contropartita. Intanto il centravanti sembra pronto a ritornare in campo svolgendo finalmente lavoro in gruppo dopo l’infortunio che lo ha tenuto a riposo dallo scorso 11 gennaio.