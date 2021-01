Calciomercato Napoli, Gattuso avrebbe chiesto la conferma di Maksimovic

Il mese di gennaio è arrivato, e per il Napoli è ora di decidere come operare sul mercato. In primis c’è la spinosa situazione legata a Milik. Al momento il polacco è molto difficile vendere. Ci sono stati, secondo varie indiscrezioni, degli interessamenti da parte di Atletico Madrid e Marsiglia ma nulla di concreto.

C’è poi un’altra situazione delicata, ovvero quella legata ai contratti in scadenza di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic. Entrambi i difensori sono molto apprezzati da Gennaro Gattuso. Il serbo in particolare è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Coppa Italia lo scorso anno.

Purtroppo poi non è stata trovata ancora la quadra tra offerta e richiesta di ingaggio. Tuttavia, per il Corriere dello Sport, l’addio dell’ex Torino non è scontato. Maksimovic ama Napoli e gode inoltre della stima del tecnico.

“Uno così bravo è da tenere, mi fido di lui”, queste sarebbero state le parole del tecnico. Ora la palla passa al presidente De Laurentiis che pare voglia fare di tutto per accontentare Rino.

Per quanto riguarda il futuro più imminente, Gattuso deve ancora fare i conti con molti infortunati, Mertens e Osimhen su tutti. Quest’ultimo, tra l’altro, risultato nelle ultime ore positivo al Covid-19.