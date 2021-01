Calciomercato Napoli, Giuntoli ora punta Kohn. Il baby terzino ha il prezzo giusto!

Il Napoli prova a dimenticare il momento difficile in campionato tuffandosi anima e cuore sul mercato. La scadenza del 31 gennaio è ormai prossima e Giuntoli dovrà far presto per mettere a segno diversi colpi di mercato rimasti bloccati finora dalle tante cessioni. Il primo potrebbe essere quello del giovane Derrick Kohn, baby terzino sinistro del Willem II.

Se il grande sogno continua a chiamarsi Emerson Palmieri, al Napoli potrebbe arrivare con molta più facilità il ventunenne tedesco della formazione olandese. La valutazione di appena un milione di euro permetterà al club azzurro una libertà di azione non indifferente e al contempo anche una discreta plusvalenza in ottica cessione futura.

Calano le quotazioni di Dimarco e Junior Firpo. Sia l’Hellas Verona che il Barcellona continuano a chiedere cifre ritenute troppo esose per il riscatto. Storia diversa per Kohn che invece vedrebbe di buonissimo occhio un arrivo in Serie A, giudicato il campionato perfetto per affermarsi a livello Europeo.

Il terzino sinistro (e all’occorrenza anche centrale difensivo e mediano) ha iniziato nelle prolifiche giovanili dell’Amburgo prima di passare poi nella seconda squadra del Bayern Monaco. Talento precoce quello del tedesco che però non riesce a trovare spazio nel momento più importante della carriera calcistica attorno ai 19/20 anni. Sarà il Willem II a dare una chance pescandolo addirittura a costo gratuito.

Il ds Giuntoli lo segue da diverso tempo ed è ormai convinto che il suo apporto alla squadra potrebbe essere davvero importante. Il suo arrivo sarà ratificato non appena si chiarirà la questione Ghoulam che dovrebbe partire da Castel Volturno a giorni. Intanto le due società continueranno a parlarsi per capire il modo migliore per mettere a punto il trasferimento che, nelle peggiori condizioni, potrebbe concludersi in estate.