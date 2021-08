Calciomercato Napoli, il vero colpo del Napoli è la conferma di Koulibaly

Siamo quasi al gong del calciomercato. La Serie A ha visto svuotarsi di molti campioni come Lukaku, Hakimi, De Paul, Donnarrumma e infine CR7. La crisi economica legata al Covid-19 ha colpito profondamente i club italiani, ed oramai sono pochi i fuoriclassi presenti in italia: uno su tutti è Koulibaly. La sua permanenza rappresenta una vittoria sia per il Napoli, che per lo stesso calcio italiano, il quale tiene ancora alto il valore del nostro calcio.

Non era scontato che il senegalese potesse ancora rimanere all’ombra del Vesuvio. Sono tre anni consecutivi che la società azzurra resiste alle tentazioni europee, anche se quest’anno De Laurentiis sarebbe stato più che disposto a cederlo per una cifra intorno ai 50/60 milioni. Quest’anno però, pare che nessun club voleva raggiungere tale cifra, ma ciò non toglie che di interessamenti più che concreti ci sono stati.

Lo stesso Luciano Spalletti, durante il ritiro estivo, aveva dichiarato che se il colosso azzurro fosse rimasto, ciò rappresentava un grande acquisto. Una sua vendita avrebbe rappresentato un grosso ostacolo per il raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale: il ritorno in Champions League. Per questo motivo sembra improbabile che il classe 91′ possa fare le valigie nell’ultimo giorno di mercato.

Kalidou Koulibaly viene da due stagioni molto altalenanti, causate anche da alcuni acciacchi fisici. Senza le sue certezze, la difesa napoletana in questo biennio ha traballato molto, causando un 7° e 5° posto. In questo inizio di campionato invece, sembra che il tecnico di Certaldo abbia rigenerato il franco-senegalese, fornendo due ottime prestazioni. La speranza di tutti i tifosi e non solo, è quella di poter riammirare le prestazioni del “vecchio Koulibaly”.

L’unico stonatura è la Coppa D’Africa. Infatti il difensore parthenopeo dovrà partire con la propria nazionale in Camerun per questa competizione continetale che comincerà il 9 gennaio. La fase a gironi terminerà il 20 gennaio, e se la sua nazionale non dovesse superarla, allora Koulibaly salterà solo le partite contro la Sampdoria e Bologna. Altrimenti la finale sarà il 6 febbraio e lì si dovrà vedere dove arriverranno i “I Leoni della Teranga”. La preoccupazione rimane la stanchezza accumulata dalla competizioni e magari eventuali infortuni, che potrebbero tener fuori il campione azzurro più del dovuto.