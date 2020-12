Calciomercato Napoli, la conferma di Pedullà: “Quasi fatta per Llorente alla Samp”

La dirigenza partenopea, in vista della prossima stagione di calciomercato, si è dimostrata particolarmente attiva negli ultimi giorni e non solo sul fronte acquisti, ma anche su quello cessioni. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbe concretizzarsi un vero e proprio affare per Giuntoli e il suo entourage.



Sarebbe ormai fatta per Fernando Llorente alla Sampdoria, e ad assicurarlo è stato l’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che ha lanciato l’indiscrezione attraverso un post pubblicato sui suoi profili social.

“L’attaccante ha sciolto quasi tutte le riserve – ha esordito il giornalista – e la settimana prossima può essere quella giusta per chiudere. Sta dunque per andare in porto il secondo tentativo di Claudio Ranieri che ci aveva provato con forza lo scorso ottobre ma che aveva ricevuto in cambio un secco no dopo la tentazione avuta di accettare”.

Elemento decisivo per la sua dipartita sarà di fatto la volontà di non volerlo lasciar andare successivamente a parametro zero, dato che il suo accordo con il Napoli arriverà al termine di validità prossimamente.

“Adesso ci sono le basi e la prossima settimana si può davvero chiudere. Ricordiamo che Llorente ha un contratto in scadenza con il Napoli, gli azzurri hanno già deciso di liberarlo, Ferrero rileverà il contratto in scadenza a giugno e aggiungerà una possibile opzione”.