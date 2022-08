Calciomercato Napoli, le trattative in corso: Keylor Navas, Fabian Ruiz e CR7

In casa Napoli tre sono le trattative che tengono i tifosi azzurri col fiato sospeso, ovvero il trasferimento di Fabian Ruiz al PSG, l’arrivo a Napoli di Keylor Navas e il sogno riguardante il possibile colpo Cristiano Ronaldo.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante portoghese preferirebbe altre destinazioni rispetto a quella partenopea dal momento che non è sicuro che il club azzurro punti ad arrivare il più lontano possibile in Champions League e semmai puntare alla vittoria della stessa.

In merito all’addio di Fabian Ruiz, invece, la cessione è praticamente fatta e il giocatore sosterrà nella giornata di oggi le visite mediche con il club parigino come confermato da SportMediaset. Al Napoli andrà una cifra di 23 milioni di euro.

L’ultima trattativa in piedi è il possibile arrivo del portiere del PSG in Campania. L’accordo con la proprietà partenopea è stato già raggiunto da tempo, ciò che manca è l’accordo tra il il club francese e il giocatore sulla buonuscita da 9 milioni di euro netti.

È probabile che l’accordo si chiuda nelle ultime ore di mercato. Keylor Navas, infatti, non vuole restare l”intera stagione in panchina e per questo vorrebbe chiuderla con il PSG. Non vuole, però, scendere sulle cifre che il club deve riconoscergli.