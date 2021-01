Calciomercato Napoli, Maksimovic nel mirino del Liverpool?

Che Maksimovic non abbia ancora rinnovato e che sia sul mercato non è una novità. Dal primo febbraio il serbo può firmare con chiunque voglia. Tuttavia, le cose potrebbero andare diversamente. Nelle ultime ore, infatti, stando al Daily Mail, l’ex difensore del Torino sarebbe entrato nel mirino del Liverpool di Klopp.

Il tecnico ex Dortmund deve fare ancora i conti con la pesantissima assenza dell’olandese Virgil Van Dijk, il quale si è rotto il crociato a inizio stagione. Come se non bastasse, ora si aggiunto anche l’infortunio di Gomez, che non stava troppo sfigurando nella retroguardia Reds.

Vista quindi la totale emergenza in difesa, il numero 19 azzurro potrebbe essere una buona occasione per Klopp ad un prezzo non troppo alto ed inoltre ci sarebbe già stato qualche sondaggio con gli azzurri. De Laurentiis infatti valuta il suo centrale difensivo circa 6,5 milioni di euro.

Makisimovic è arrivato al Napoli nel 2016 dopo una lunghissima trattativa. Nonostante il prezzo alto pagato al Torino, circa 25 milioni di euro, il serbo non ha mai trovato continuità sotto le varie gestioni azzurre.

Con Maurizio Sarri i titolari erano Albiol e Koulibaly. Quest’ultimo è ancora il perno della difesa azzurra, e gioca in coppia con Manolas sia quando c’era Ancelotti, sia ora con Gattuso. Maksimovic gioca solo quando uno dei due è infortunato o nelle partite di coppa.