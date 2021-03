Calciomercato Napoli, Maksimovic pronto a sbarcare in Premier: chi per sostituirlo?

I giornalisti di Todofichajes sono sicuri che il futuro di Nikola Maksimovic sarà in Premier League. Il Napoli però non si dispera. Per sostituire il serbo si tenterà l'assalto a Senesi del Feyenoord.

Titoli di coda sull’esperienza in azzurro di Nikola Maksimovic, centrale difensivo serbo del Napoli. La scadenza di contratto di giugno segnerà la fine della parentesi calcistica nel capoluogo campano per l’ex Stella Rossa dopo cinque anni passati in prestito e in prima squadra. Per il giocatore si prospetta un futuro in Premier League, almeno a sentir parlare gli esperti del calciomercato europeo.

I primi a dare la notizia sono stati i giornalisti spagnoli di Todofichajes che hanno subito parlato di una trattativa ormai avanzata tra Maksimovic e il West Ham. Il club inglese è pronto a venire incontro alle pretese dei procuratori del serbo che chiede un contratto da oltre 4 milioni di euro per altrettante stagioni. La fumata bianca è a un passo e il passaggio arriverà già nei primi giorni di luglio.

A dir la verità Maksimovic ha grandi estimatori anche in Italia, con la Lazio da tempo molto vicina al suo entourage e pronta a intromettersi tra lui e la Premier League. Il giocatore propenderebbe per la soluzione britannica ma qualora i biancocelesti riuscissero a quantomeno equiparare la propria offerta a quella degli “Hammers” allora forse si potrebbe aprire un nuovo, insospettabile, tavolo delle trattative.

Nonostante l’annunciato addio Maksimovic rimane un punto fermo della formazione di Gattuso, tanto che contro la Roma saranno ancora sue le chiavi della retroguardia azzurra. A confermarlo il giornalista Ciro Venerato che nel consueto appuntamento su Radio Kiss Kiss, spiega: “L’unico reale ballottaggio per la Roma riguarda il difensore centrale: Gattuso si è preso la classica notte per decidere se schierare Manolas, ma ad oggi sembra in leggero vantaggio Maksimovic“.

Cosa succederà a Napoli? Di sicuro la notizia dell’addio di Maksimovic colpisce per l’importanza del giocatore negli equilibri della squadra ma i dirigenti azzurri sembrano avere già pronta la soluzione. Il prescelto per la difesa che verrà sembrerebbe essere Marcos Senesi, giocatore del Feyenoord da tempo nel mirino di giuntoli. Per lui sono già stati stanziati circa 15 milioni di euro.