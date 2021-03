GF Vip, Dayane Mello: spuntano vecchi scatti insieme a Leonardo Di Caprio

Tra i tanti concorrenti della quinta edizione del GF Vip, a finire spesso al centro dell’attenzione è stata sicuramente Dayane Mello. La modella brasiliana è stata infatti la protagonista delle dinamiche, arrivando a pochi passi della vittoria.

Solo poche ore fa l’ex gieffina è tornata nuovamente al centro dell’attenzione del web. @IlMenestrelloh. ha infatti condiviso sui social delle vecchie foto della ragazza che la ritraggono insieme ad uno degli attori più noti a livello mondiale: Leonardo Di Caprio.

AL MARE CON DI CAPRIO – Non sono di certo passate inosservate le immagini della modella insieme al protagonista di Titanic. Condivisi da @IlMenestrelloh su Twitter, insieme agli scatti l’influencer ha scritto:

“Dayane Mello e Leonardo di Caprio nel 2013. Dovrebbe essere lei. Guardate il tatuaggio del delfino”.

Sarà veramente lei la ragazza insieme all’attore? Stando agli utenti di Twitter, si. Si tratta comunque del 2013, un’annata di successo per Di Caprio che l’ha visto impegnato sui set di The Great Gatsby ed in The Wolf of Wall Street. La Mello, invece, era ancora una sconosciuta per il mondo dello spettacolo. Il suo debutto televisivo è infatti avvenuto l’anno dopo.