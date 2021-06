Calciomercato Napoli, Merih Demiral in lizza per sostituire il partente Koulibaly

L’addio di Kalidu Kaoulibaly preoccupa sempre di più la dirigenza partenopea che dovrà necessariamente un degno sostituto del senegalese entro l’inizio del ritiro di Dimaro. Impresa complicata sia per la qualità dell’azzurro che per i paletti imposti da De Laurentiis sul monte ingaggi da abbattere.

L’ultima indiscrezione però vorrebbe il Napoli sulle tracce del difensore turco bianconero Merih Demiral. Una suggestione che non dispiacerebbe neppure al più accanito avversario della Vecchia Signora. Il centrale è giovane e soprattutto nella parentesi emiliana col Sassuolo ha fatto vedere numeri da assoluto padrone dell’area di rigore.

Alla Juventus non sarebbe esattamente andata come si si aspettava. Il giocatore è riuscito a scendere in campo soltanto in 21 occasioni in due anni di permanenza a Torino, un percorso tormentato e tempestato da infortuni in successione. Eppure oggi Demiral si dice pronto a ritornare sui suoi soliti livelli e per dimostrarlo si è già ripreso il posto in Nazionale scendendo in campo lo scorso 27 maggio in amichevole contro l’Azerbaigian.

Il rumor secondo cui il Napoli starebbe pensando a lui per sostituire Koulibaly è arrivato nella serata del primo giugno quando Luca Momblano, cronista per Telelombardia e Top Planet avrebbe indicato proprio il turco quale obiettivo della dirigenza azzurra. Una indiscrezione che ha immediatamente fatto il giro dei social.

Alla Juventus, Demiral guadagna circa 1,8 milioni di euro a stagione, una cifra ampiamente al di sotto dei quasi 6 milioni corrisposti a Koulibaly ogni anno dal Napoli. Inoltre il giocatore ha appena 23 anni e ampissimi margini di miglioramento. Tutto sommato, qualora l’affare andasse in porto, gli si perdonerebbe subito la militanza in bianconero. Di questo ne siamo certi.