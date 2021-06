Uomini e Donne: Il prossimo tronista sarà Francesco Chiofalo?

Francesco Chiofale sarebbe stato scelto proprio come nuova tronista per la prossima edizione di Uomini e Donne. A lanciare la notizia sarebbe stato L’Investigatore Social, un noto influencer che racconta i segreti e le curiosità dei vip. Alessandro, il noto ”investigatore”, ha assicurato che si tratta di una notizia senz’altro vera.

LA CONFERMA DI FRANCESCO CHIOFALO – Pare che tra l’altro anche Francesco Chiofalo abbia confermato tale notizia nelle sue stories di Instagram. Il ragazzo ha infatti scritto: “Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…io lo chiamo semplicemente karma! Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre! #confermato”

Il 32enne Francesco Chiofalo non è stato molto preciso, ma sicuramente ha fatto intendere che qualcosa bolle in pentola. Insomma è molto probabile che a settembre ci sarà lui sul nuovo trono di Uomini e Donne. Sicuramente questa nuova esperienza nel mondo della tv aiuteranno il ragazzo ad ottenere ancora più visibilità.

LE PPAROLE DEL PADRE DI ANTONELLA FIORDELISI – Come la maggior parte di voi sapranno, Francesco Chiofalo è stato fidanzato sia con Selvaggia Roma che con Antonella Fiordelisi. Si è lasciato con la prima in seguito al suo percorso fatto a Temptation Island, con la quale ha anche partecipato, mentre con la seconda i rapporti sono finiti da poco.

Il padre della su ex, Antonella Fiordelisi, ha deciso di dire la sua in merito alla questione che Francesco Chiofalo sarà il nuovo tronista. Ha infatti dichiarato di essere molto felice di questa notizia. La famiglia Fiordelisi, però, va detto, non ha mai apprezzato a pieno Francesco, o almeno questo è quello che ha sempre riferito lui. Confermando anche il fatto che abbiano più volte voluto metterlo in cattiva luce.