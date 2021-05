Calciomercato Napoli, occhi puntati su Pedraza gioiello del Villarreal: in estate sarà lotta a tre con Inter e Atalanta

Nella notte che ha sancito l’eliminazione dell’Arsenal dall’Europa League ha brillato la luce di Alfonso Pedraza, nuovo oggetto del desiderio del Napoli. Il terzino – e all’occorrenza anche esterno avanzato – di sinistra ha messo in difficoltà gente come Hector Bellerin e Bouyako Saka, in continuo affanno e sempre con la paura di un ribaltamento di fronte a cui mettere una toppa. Giuntoli lo segue da tempo ma la lotta per il suo cartellino passa anche da Milano e Bergamo.

Il Napoli ha sulla fascia sinistra una questione sempre aperta che non può far finta di non vedere. A fine stagione Hysaj andrà con ogni probabilità via da Castelvolturno e Faouzi Ghoulam resta sempre in bilico tra il continuare un’avventura diventata decisamente dolorosa col club oppure cercare fortuna altrove.

Pedraza metterebbe fine all’annosa questione della fascia sinistra potendosi integrare nella rosa sia col ruolo di terzino che di centrocampista esterno. Un duplice lavoro che aiuterebbe qualunque tecnico dovesse arrivare sulla panchina a non avere troppi dilemmi ai quali trovare una soluzione. Altro aspetto da non sottovalutare è quello legato alle grandi doti di recupero palla che lo rendono un giocatore assai arcigno.

A rilanciare l’idea legata al finalista di Europa League è il portale sportivo Calciomercato.it che oggi parla di un interesse sempre maggiore del Napoli per il giocatore di Unay Emery. Interesse però condiviso con almeno altri due competitor in Serie A, vale a dire con Inter e Atalanta.

Il contratto del giocatore col Villarreal ha ben impresso una clausola di rescissione da 35 milioni di euro. Il Napoli spera in una trattativa piuttosto amichevole con la quale chiudere l’affare non oltre i venti milioni. Tutt’altro che amichevole sarà l’assalto dell’Inter che farà valere il primo posto appena conquistato e i soldi che la famiglia Zhang metterà a disposizione di Marotta per il mercato estivo. Infine l’Atalanta potrebbe clamorosamente tornare in gioco con una qualificazione in Champions da seconda in classifica e una ulteriore clausola rescissoria che permetterebbe al venticinquenne di usare la Dea come trampolino di lancio verso palchi più nobili del calcio europeo.