Calciomercato Napoli: riscattato Anguissa

Dopo aver abbandonato il sogno scudetto e aver raggiunto matematicamente la Uefa Champions League, il Napoli pensa alla futura rosa. E’ stato già annunciato il primo acquisto, ovvero quello di Kvaratskhelia mentre è stato già virtualmente bloccato il terzino sinistro Mathias Olivera del Getafe. Ma possiamo già dire che il terzo acquisto del prossimo anno sarà Andrè Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunense verrà riscattato, dopo l’anno passato in prestito al Napoli dal Fulham. Ci sono novità importanti sulla modalità del pagamento del cartellino da parte del club partenopeo al club inglese. Il patron azzurro investirà 15 milioni di euro per il diritto di riscatto, il pagamento avverrà in tre rate annuali da 5 milioni e dunque in prospettiva ben ammortizzabile.

L’acquisto definitivo di Anguissa è una buona notizia per tutti i tifosi napoletani vista l’ottima stagione disputata quest’anno (soprattutto nella prima parte di campionato). Il centrocampista africano diventerà probabilmente un pilastro del centrocampo azzurro a causa della probabile cessione di un centrocampista azzurro tra lo spagnolo Fabian Ruiz e il polacco Piotr Zielinski.

Anguissa è un centrocampista centrale che ha saputo giocare sia nel centrocampo a due che nel centrocampo a tre disegnato da Luciano Spalletti. E’ un classe ’95, compirà 27 anni il 16 Novembre 2022. Negli scorsi anni ha militato nelle file dell’Olympique Marsiglia, del Fulham e del Villareal (in prestito). Non possiede grandi doti offensive ma è un solido centrocampista che da grande stabilità alla squadra.

A differenza sua, il difensore centrale Axel Tuanzebe non verrà riscattato dal Napoli, e quindi farà ritorno al Manchester United. Occhi puntati infine sui ritorni dai prestiti di Gianluca Gaetano, dalla Cremonese, e Alessio Zerbin, dal Frosinone. Orfana del capitano Lorenzo Insigne, come continuerà a muoversi il Napoli sul mercato?