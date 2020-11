Calciomercato Napoli, si accende la pista Emerson: affare alla Bakayoko per Giuntoli

Il Napoli non molla, anzi, rilancia per Emerson Palmieri e lo fa con una strategia che ha già pagato dalle parti di Castelvolturno. Giuntoli ha da tempo messo gli occhi sul terzino sinistro del Chelsea e sarebbe ormai pronto a sferrare l’assalto che verosimilmente si concretizzerà nelle prime battute del calciomercato di gennaio.

Dato molto vicino agli ambienti milanesi (Inter e Milan sembravano ad un passo dal suo tesseramento in estate) l’italo-brasiliano potrebbe invece accasarsi al Napoli in tempi brevissimi. La gara dell’Italia contro la Polonia infatti, ha dato modo ai dirigenti azzurri di visionare con sempre maggiore attenzione il laterale ex Roma da agosto con le valige pronte per far ritorno in A.

Il Chelsea al momento aspetta di sapere quali siano le intenzioni dei partenopei ma già in estate avrebbe preso in considerazione il passaggio del terzino mancino alla corte di Gattuso. I rapporti tra i due club sono ottimi e questo lo testimonia anche l’estrema facilità con cui, nelle ultime battute di calciomercato, il ds Giuntoli sia riuscito a trovare l’accordo per Tiemoue Bakayoko.

Il mediano francese, in esubero a Londra, è arrivato a Napoli con un prestito oneroso annuale da 2,5 milioni di euro. Lì ha ritrovato il mentore Gattuso, suo coach già nella prima esperienza in Italia tra le fila del Milan e finora è sceso in campo già in sei occasioni di certo non sfigurando nel centrocampo azzurro.

Per Emerson Palmieri, il Napoli è pronto a ripetere la stessa operazione, magari inserendo tra le clausole anche una di riscatto legata ai risultati del giocatore nei prossimi mesi. L’idea è quella di garantirsi un laterale sinistro potente e con grandi doti di spinta magari in concomitanza con l’addio di due pedine non ritenute più all’altezza dell’undici di Gattuso. Il pensiero va subito a Faouzi Ghoulam e Mario Rui, da mesi fuori dal progetto e insofferenti alle tante panchine accumulate finora.