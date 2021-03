Calciomercato Napoli, sondaggio per Mbemba del Porto: lui l’erede di Koulibaly?

Sondaggi sempre più frequenti per il centrale difensivo del Porto. Il piano è quello di cedere Koulibaly per riversarne gli introiti su Mbemba.

La sfida tra Juventus e Porto è stato lo scenario perfetto per vedere all’opera Chancel Mbemba, il centrale difensivo del Congo della formazione lusitana. Il Napoli da tempo monitora il giocatore africano che sta disputando un’annata davvero magica culminata nell’approdo ai quarti di Champions League. Il profilo intriga gli scout azzurri che da settimane sondano il terreno in previsione di un affondo in estate.

Chancel Mbemba potrebbe essere il nuovissimo totem difensivo del Napoli a partire dal prossimo luglio. Ventisei anni e una lunga militanza tra Anderlecht e Newcastle, il giocatore del Porto è riuscito a mettersi in luce in questa stagione con prestazioni di altissimo livello e scendendo in campo in 33 occasioni togliendosi anche lo sfizio del gol.

Il Napoli osserva attentamente la sua crescita che nella formazione di Sergio Conceiçao è definitivamente esplosa. In coppia con l’ex Real Madrid, Pepe, Mbemba è riuscito a contenere finora le folate offensive di Ronaldo e a non sfigurare nella fase a gironi contro Aguero e Thauvin. Solido ma non altissimo, il difensore ha dimostrato di essere pronto per un top club, cosa che succederà molto presto.

Il contratto in scadenza a giugno 2022 obbliga il Porto ad una attenta riflessione sul proprio giocatore. Il rinnovo potrebbe arrivare soltanto a cifre altissime. In caso di fumata nera allora sarà addio nella sessione estiva di calciomercato. Proprio quello su cui sta puntando forte il Napoli.

Il sì all’accordo potrebbe arrivare sulla base di 15 milioni di euro, una cifra ritenuta equa da entrambe le parti. Per dovere di cronaca però dobbiamo segnalare anche la presenza spaventosa e temibile del Liverpool di Jurgen Klopp su Mbemba. Gli inglesi si muoveranno per sostituire quasi certamente Joel Matip, avviato ad un prematuro ritorno in Germania.